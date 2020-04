Segui tutti gli aggiornamenti in diretta sull'emergenza coronavirus.



10.30 - Perquisizioni e acquisizioni di documenti in corso a Milano sul fronte delle Rsa. Tra le strutture coinvolte anche il Pio Albergo Trivulzio. Per ora la squadra di polizia giudiziaria, guidata da Maurizio Ghezzi, del dipartimento coordinato dall'aggiunto Tiziana Siciliano è entrata anche negli uffici della Sacra Famiglia di Cesano Boscone e in una residenza a Settimo Milanese, mentre la Gdf sta lavorando nelle sedi del Pat.​



10.10 - "E' giusto che ci sia un dibattito, ma il governo non ha nessuna confusione. Ha le idee molto chiare, ha dato indicazioni alle Regioni molto chiare, quando abbiamo dovuto chiudere abbiamo chiuso". Lo ha detto la ministra delle infrastrutture e trasporti Paola De Micheli su La7, aggiungendo che "riaprire e riaprire nel modo giusto, con la gradualità e la cautela necessaria ci consentono di affrontare la prossima stagione con tranquillità".​



10.00 Nei primi mesi di ripartenza il lavoro da casa potrebbe essere reso obbligatorio nelle grandi aziende, al di sopra di un certo numero di dipendenti per sede. Al di sotto di quella soglia, ancora da fissare, resterebbe facoltativo. Ma davanti alla richiesta del singolo dipendente l’azienda non lo potrebbe rifiutare.



09.00 Ripartire con cinque cambi: è l'idea data ieri da Claudio Ranieri. Già a novembre la FIGC aveva avanzato la proposta all'Ifab. Allora venne rigettata, ma ora lo scenario è radicalmente cambiato. 08.50 L'Europa si interroga sulla ripartenza: secondo La Gazzetta dello Sport, l'Inghilterra sta pensando di far disputare tutte le gare a Wembley. La Bundesliga tedesca può essere la prima a ripartire, magari già il 9 maggio. La Ligue 1, invece, pensa a giocare dal 3 giugno, mentre in Spagna le parti non sono ancora giunte a un accordo.



08.35 Martedì 21 aprile la Uefa terrà una nuova videoconferenza con le 55 federazioni nazionali. L'idea è disputare quarti di finale e semifinali delle coppe in gara unica e in campo neutro. Le date? Ad agosto, tutto in 15 giorni.



8.00 Sono saliti a 23.430 i casi confermati di Covid-19 in Brasile, dove si contano 1.328 morti. Lo ha rivelato il ministero della Salute, nel bollettino quotidiano.



7.30 L'iniziativa è partita da New York, ma il presidente americano Donald Trump ha rivendicato di avere lui "l'autorità suprema" per far ripartire l'economia degli Stati Uniti. "Siamo vicini a completare il piano per riaprire il Paese".



7.00 Niente ritorno in aula quest'anno. Prende piede l'ipotesi di chiudere con l'anno scolastico in corso e guardare a settembre. Servono tre miliardi: doppi turni, lezioni al sabato e più soldi ai professori.