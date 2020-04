L'Italia è ancora in ginocchio per la pandemia di coronavirus, Ilbianconero.com segue in diretta tutte le notizie di giornata:Il Ministro della Salute Speranza in Senato: "Senza vaccino non sconfiggeremo mai il virus'Sul Corriere della Sera, inchiesta di Milena Gabanelli sulla sanità: i tagli al Servizio sanitario nazionale, chi li ha fatti e perché. All’appello mancano 37 miliardi di euro di mancati investimenti. Tagliati posti letto, medici, infermieri e terapie intensive.Angelo Borrelli, capo della Protezione civile, parla al Corriere della Sera (LEGGI) : “Sud ancora a rischio. Quando sarà finita, difficile colmare quel metro. Cosa faremo quando la quarantena sarà finita? Temo che ripercorrere quel metro che oggi ci separa sarà molto difficile: con le necessarie pratiche di prevenzione ne abbiamo interiorizzato anche paure ed ansie, dovremmo essere abili a riavvicinarci all’altro gradualmente, senza perderne la fiducia, coltivando la tenerezza. Mi auguro che possa riemergere un sentimento di comunità e che il bene comune torni ad avere la giusta quota di attenzione e di cura. Sarà la condizione indispensabile per dare un futuro di speranza alla nostra gente e soprattutto alle generazioni future​".L’incubo di Hong Kong: seconda quarantena dopo nuova ondata di contagi. Dopo due mesi di isolamento, Hong Kong torna a vivere l’incubo Coronavirus, con un nuovo picco di contagi che ha imposto la reintroduzione di alcune misure restrittive.