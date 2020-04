L'emergenza coronavirus ha ormai colpito tutto il mondo. Ilbianconero.com segue in diretta tutte le notizie di giornata.Angelo Borrelli, capo della Protezione civile, è intervenuto a 'Radio Anch'io' su Rai Radio 1: "A casa anche dopo il 1 maggio? Credo proprio di sì. Non credo che questa situazione passerà entro quella data. Dovremo stare in casa per molte settimane".Nuovi studi scentifici hanno mostrato come la diffusione del virus possa avvenire anche attraverso l'aria, e non solo con il contatto. L'Oms, tramite il direttore responsabile David Heymann, ha dichiarato alla Bbc: "Stiamo studiando le ultime evidenze scientifiche" e si prepara a rivedere le misure guida.Piccoli segnali di speranza nella lotta al coronavirus: un gruppo di ricercatori dell'Università di Pittsburgh, infatti, ha sperimentato un vaccino che consiste in un cerotto largo 1,5 centimetri su cui sono disposti 400 aghetti che - tramite micropunture - iniettano la proteina spike, utili a fermare le punte che compongono la corona del vrione. Andrea Gambotto, uno dei ricercatori coinvolti, spiega a Repubblica: "I microaghi proteggono la proteina spike, liberando i medici dalla necessità di conservare il vaccino attraverso la catena del freddo. Questo significa che il vaccino è più facilmente trasportabile anche nelle zone più povere del pianeta". (LEGGI QUI) Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, ha parlato al Corriere della Sera: "Io non innesco mai polemiche, ma ho dovuto correggere cose inesatte che sono state dette sulla sanità lombarda. Prima hanno detto che sono stati gestiti male gli ospedali, poi hanno puntato sulle forniture di mascherine. Adesso arriva la lettera dai sindaci di centrosinistra con domande alla quali ho risposto non so quante volte, in videoconferenza o colloqui quotidiani. Allora mi viene il dubbio: o io mi esprimo in un italiano incomprensibile o la lettera è un'iniziativa prettamente politica. Il Governo? Credo che la Protezione civile ci abbia aiutato meno di quanto ci aspettassimo".Beffa Italia: secondo il Corriere della Sera, su 600 prototipi di mascherine controllati dal Politenico di Milano, soltanto dieci avevano i requisiti di sicurezza.Un milione di casi nel mondo: sono i numeri che emergono dagli studi della John Hopkins University. I contagi sono 1.016.128, con 53.146 morti e 211.615 guariti.Gli Stati Uniti fanno registrare un tragico dato: i 1.169 morti delle ultime 24 ore rappresentano il maggior numero di vittime in un solo giorno.