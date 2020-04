1









La pandemia coronavirus ha bloccato tutto il Paese compreso il mondo del calcio. Qui sotto, tutti gli aggiornamenti della giornata minuto per minuto. Tieniti informato con IlBianconero.com:



12.05 Matteo Salvini, leader della Lega, ha telefonato questa mattina a Sergio Mattarella, presidente della Repubblica: "La chiamo anche a nome degli altri colleghi leader dei partiti di centrodestra: quel che ha fatto il premier ieri sera non è degno di un paese democratico, presidente, siamo molto risentiti e riteniamo gravissimo quanto accaduto" le sue parole, riportate da Repubblica. ​​



10.46 Luciana Lamorgese, Ministro dell'Interno, ha inviaato una direttiva ai prefetti, scrivendo: "Alle difficoltà delle imprese potrebbero accompagnarsi tensioni sociali".



10.15 La Procura di Milano ha aperto un'indagine sugli oltre 100 morti del Pio Albergo Trivulzio. Il direttore generale, Giuseppe Calicchio, è accusato di epidemia colposa e omicidio colposo. ​



9.45 Diego Maradona, tecnico del Gimnasia, pronto a fare la sua parte: "Tagliate lo stipendio a me, non ai calciatori".



09.40 Giorgia Meloni risponde a Giuseppe Conte. Dopo l'attacco diretto del Premier, arrivato ieri, la leader di Fratelli d'Italia spiega: "E' facile fare il bullo con la tv di stato, ma mi chiedo se sia normale. Ha finto di raccontare nuove misure per parlare male dell'opposizione e accusarla di menzogne, senza possibilità di replica. Mi aspetto, attraverso la RAI, di avere la possibilità di replicare per parlare allo stesso numero di cittadini. E mi chiedo cosa ne pensi il Presidente della Repubblica, Mattarella. Va bene essere vicini alla Cina, ma qui sembra di essere vicini alla Corea del Nord".



09.37 Intervenuto a Stasera Italia, il leader della Lega, Matteo Salvini, ha dichiarato: "Da italiano mi aspettavo che Conte rispondesse a medici, imprenditori e partite iva. Ha preferito attaccare le opposizioni a reti unificate, come nei regimi. Saremmo gli unici in Europa dove se non si ottenesse nulla è colpa delle opposizioni. Surreale".



09.35 Nuovi dati preoccupanti per gli Stati Uniti: nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati registrati 2.100 morti.



09.31 Gli Stati Uniti in soccorso dell'Italia. All'interno di un decreto, il presidente USA, Donald Trump, ha definito il nostro paese come 'un alleato stretto e di vecchia data. La priorità del governo è per gli americani, ma andare in aiuto dell'Italia aiuterà a combattere l'epidemia'.



09.30 Dalglish, leggenda e oggi dirigente del Liverpool, è risultato positivo al coronavirus: "Dalglish è stato ricoverato in ospedale per un'infezione che ha richiesto trattamenti con antibiotici. Ha effettuato il test per il coronavirus nonostante fosse asintomatico ed è risultato positivo".​



09.28 Secondo la John Hopkins University, i decessi nel mondo sono 102.525.



09.25 Diecimila morti sui poco più di 100.000 totali nel mondo: è il triste primato della Lombardia.



09.15 Traffico a Roma e Milano: la Polizia è pronta a controlli a tappeto per individuare chi circola in strada senza autorizzazione.