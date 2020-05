IlBianconero.com riporta in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.11.05 Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, ospite della trasmissione ‘Circo Massimo’ su Radio Capital: “Dal 1° giugno credo sarà possibile spostarsi tra Regioni, anche dalla Lombardia. È come se all’Italia fosse stata data una lettera di dimissioni dopo una brutta malattia: bisogna aspettare queste due settimane e vedere come va”.​11 Umberto Calcagno, vicepresidente dell’Associazione Italiana Calciatori, ha parlato in diretta Instagram con Gianluca Di Marzio: “Stipendi calciatori? La maggioranza dei calciatori guadagna meno di 50mila euro lordi l'anno. Quando si pensa ai calciatori, non si pensa mai a questa maggioranza che sarebbe in crisi rinunciando ad uno stipendio”.10 Juve in clausura: quarantena in ritiro al JHotel, ecco quanto durerà e come sarà 9.30 Ivo Pulcini, Medico dello Sport e Direttore Sanitario della Lazio, ha parlato del coronavirus in relazione al calcio ai microfoni di Radio Radio: “Se il virus sta morendo? Secondo me sì perché la manipolazione ha prodotto un danno grave che riguarda non la letalità, perché la letalità come dice il Professor Tarro è dell’1% non è alta, il 90% delle persone affette guarisce spontaneamente; ma dalla contagiosità. L’elevata contagiosità che poteva far affluire nelle strutture sanitarie una quantità esagerata di persone. E’ difficile distinguere il codice rosso dal codice verde rischiando, come è successo purtroppo, di danneggiare le persone che avevano maggiormente bisogno proprio perché non avevano la possibilità. Per la legge dell’incompenetrabilità dei corpi, se un letto è già occupato non può essere occupato da un’altra persona.8.45 ​DL Rilancio, l’intesa nella notte: "Accordo anche sui migranti". ​Come si legge su Corriere.it, dopo ore di tensione, con la mediazione tra Pd e M5S arriva l’ok alla regolarizzazione anche di colf e badanti. Il sì definitivo del Consiglio dei ministri alla maxi manovra da 55 miliardi è atteso in giornata. Stanziati 10 miliardi per la Cig, 6 miliardi a fondo perduto per le imprese più piccole, 5 per sanità e sicurezza e 2,5 miliardi per turismo e cultura.8.30 Protocollo ancora incerto e responsabilità civili e penali in caso di un positivo durante il ritiro. I medici dei club di Serie A non ci stanno e nelle prossime ore invieranno una lettera sia alla Federcalcio sia alla Lega di Milano. Queste le parole di Amedeo Baldari, medico della Samp, riportate dal Corriere della Sera: “Prima di arrivare a situazioni estreme come scioperi o dimissioni di massa, chiediamo di essere ascoltati”. Alla Federcalcio chiedono di proteggere la categoria attraverso uno scudo civile e penale, per mettersi così al riparo delle cause. Anche perché i medici sono semplici consulenti dei club.