Tutto il mondo è sotto la stretta del coronavirus. In seguito alle restrittive prese dal governo italiano e degli altri stati per contenerne il contagio, il mondo dello sport sta subendo profonde modifiche. Ecco i principali aggiornamenti



17.50 – Dopo il rinvio di Inter-Getafe, il direttore generale del club spagnolo Clemente Villaverde ha parlato del possibile recupero: "Esiste la possibilità che si giochi una partita in campo neutro. In ogni caso, accetteremo la decisione presa dalla UEFA. Tutte le parti hanno parlato in modo chiaro, nonostante le circostanze siano cambiate in fretta in questi giorni”​



17.40 - L'Oms dichiara: 'Il coronavirus è una pandemia'



16.40 - L’Uefa ha ufficialmente rinviato Siviglia-Roma e Inter-Getafe, andata degli ottavi di Europa League in programma domani. Ecco il comunicato ufficiale: “"A causa delle restrizioni ai viaggi tra Spagna e Italia imposte ieri dalle autorità spagnole, le partite della UEFA Europa League Siviglia-Roma e Inter-Getafe non si svolgeranno come previsto domani, 12 marzo 2020. Ulteriori decisioni sulle due partite saranno comunicate a tempo debito".​



16.00 - Fifpro, sindacato mondiale dei calciatori, ha annunciato alla BBC la propria forte posizione e richiesto misure drastiche: “Chiediamo ai datori di lavoro e agli organizzatori delle competizioni, misure precauzionali tra cui la sospensione di allenamenti e partite e supportiamo le federazioni che hanno chiesto tali misure”.​



15.25 - "Chiuso dal 10 al 15 marzo compresi il Flagship Store di Milano e lo Juventus Store Roma City Center. Lo Stadium Megastore, e i punti vendita di Torino Lingotto e Torino City Centre saranno aperti con orario 10:30 / 19.00".



14.50 – La Liga a rischio sospensione. È quanto riporta Marca, secondo cui è stata convocata una riunione d’urgenza per valutare lo stop del campionato, in seguito all’aumento dei casi di coronavirus.



14.40 – Angela Merkel tuona. La cancelliere tedesca lancia l’allarme in conferenza stampa: “Il virus è fra noi, al momento non ci sono immunità, vaccini o terapie e fino a quando non li troveremo dobbiamo mettere in conto che il 60%-70% della popolazione tedesca verrà infettata”​



14.30 – Youth League, Juve-Real Madrid è ufficialmente rinviata. Il comunicato dei bianconeri: “Come da comunicazione ufficiale UEFA, la partita di Youth League tra Juventus e Real Madrid, in programma oggi 11 marzo alle 16.00, è rinviata a data da destinarsi in considerazione del Decreto del Governo spagnolo che ha temporaneamente vietato tutti i voli tra Spagna e Italia”



13.20 – Ufficiale, la Roma non partirà per Siviglia. Ecco il comunicato del club: “L’AS Roma non andrà in Spagna per il match di Europa League contro il Siviglia a causa della mancata autorizzazione da parte delle autorità locali. Maggiori dettagli saranno resi noti dalla UEFA



11.05 – Il Getafe ribadisce la sua volontà di non voler partire per Milano per giocare contro l’Inter in Europa League. Il presidente del club: “Non andremo. Non vogliamo contaminarci con il coronavirus, il Lombardia c’è il focolaio principale



10.55 – Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte annuncia in conferenza stampa: "Abbiamo stanziato una somma straordinaria 25 miliardi da non utilizzare subito ma sicuramente da poter utilizzare per far fronte a tutte le difficoltà di quest'emergenza".



8.30 – Rinviata ufficialmente la prima partita di Premier League, ovvero Manchester City-Arsenal, inizialmente programmata per stasera. La decisione in seguito al contatto di alcuni giocatori e componenti dello staff dei Gunners con il proprietario dell’Olympiakos, Evangelos Marinakis, risultato positivo al tampone per il coronavirus, in occasione della doppia sfida di Europa League