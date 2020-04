La pandemiaha colpito tutto il Paese condizionando anche il futuro del calcio. Tutte le notizie della giornata sullo sport e non solo, minuto per minuto:- Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, è intervenuta su Facebook: "Mentre il Governo trova il tempo e il denaro per nuove task force, app di tracciamento e spartizioni di poltrone, a oggi migliaia di cittadini e imprese ancora attendono risposte e soldi promessi per arrivare a fine mese. Il Governo faccia meno proclami e dia più risposte, gli italiani non possono attendere oltre".- Angela Merkel, cancelliera tedesca, ha dichiarato: "Per la Germania è ragione di stato riconoscersi nell'UE. Viviamo tempi straordinari, è la più grande prova dopo la Seconda Guerra Mondiale, c'è in gioco la tenuta dell'Europa".- Lapo Elkann scrive a Tuttosport: "Questo momento è il peggiore vissuto dal nostro Paese da quando ne ho ricordo..." QUI la lettera completa.- Il preparatore atletico Ivan Carminati ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Quando si tornerà a giocare ci sarà il rischio di infortuni, muscolari in primis. Il vantaggio è che si va verso l'estate e il caldo è più favorevole del freddo. Se per esigenze di tv si tornerà alle partite dopo tre settimane di allenamento, mi sembra utile l'idea dei cinque cambi a gara. Sono fondamentali il sonno e l'alimentazione. Quanti chili possono prendere i calciatori più affamati? Nei casi più disperati direi massimo due chili, quattro sarebbero un mezzo disastro".- Dopo i 130 mila euro raccolti per l'ospedale San Martino, la Sampdoria ha donato 20 mila euro al Comune di Genova per aiutare i cittadini in difficoltà economica con dei buoni spesa.- Il presidente del Venezia (serie B), Duncan Niederauer ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Se le condizioni non cambieranno, credo che bisognerà concentrarsi sul tentativo di permettere alla Serie A di finire la sua stagione e non giocare negli altri campionati. Si potrebbero promuovere le prime tre della classifica allo stop oppure le prime due e trovare una formula, avvallata dalla Figc, per decretare la terza, visto che l'ipotesi di un sorteggio non piace molto. Il punto focale è che se un campionato non viene concluso, non devono comunque esserci squadre retrocesse".- L'edizione odierna del Corriere della Sera mostra le nuove realtà post-coronavirus: sugli autobus sarà obbligatorio tenere le distanze alle fermate e i posti verranno ridotti del 40%. In metropolitana, invece, gli ingressi saranno scaglionati. Nei treni spazio a barriere di plastica: i passeggeri, inoltre, si siederanno a scacchiera. Infine gli aerei: obbligo di mascherina e un posto libero tra i passeggeri.- Donald Trump, presidente degli Usa, ha annunciato di aver firmato l'ordine esecutivo per limitare l'immigrazione negli Stati Uniti, sospendendo le green card.- Dieci milioni di persone a rischio povertà: è la stima di Repubblica, che traccia i numeri dell'Italia post-coronavirus.- Nuova crescita dei contagi in America Latina: nelle ultime 48 ore sono 121.087 i nuovi casi.- Dieci nuovi casi: è quanto ha registrato ieri la Cina. Sei sono i contagi importati.- Il portiere del Brescia, Enrico Alfonso ha donato alla Protezione civile del Veneto e agli ospedali civili di Brescia i 600 euro raccolti vendendo all'asta le maglie indossate contro Juventus e Milan. Ora sta pensando di fare altrettanto con altri cimeli a cui è legatissimo: le maglie di alcuni suoi idoli di pallavolo come Bruno, Manià e Zlatanov.- Il Governo studia la ripartenza, la fase 2: l'idea è consentire la riapertura di diverse attività il 4 maggio, giorno in cui si potrà tornare a spostarsi ma solo entro confini regionali. L'11 maggio, invece, la riapertura dei negozi, mentre il 18 maggio riaprirebbe la ristorazione. Lo riporta l'Ansa.