Le notizie della giornata legate al coronavirus:



10.23 - Sono 9.200 i nuovi casi di coronavirus in Russia: 119 i decessi nelle ultime 24 ore.



10.15 - La Spagna prova ad alleggerire le misure di confinamento, ma non per Madrid e Barcellona. Le due metropoli sono state escluse dall'alleggerimento delle misure di lockdown.



09.53 - Un solo accompagnatore e mascherina obbligatoria durante l'esame orale: sono queste le linee guida per l'esame di maturità.



09.45 - Roberto Speranza, ministro della Salute, è intervenuto su Twitter: "Dobbiamo batterci perché l'accesso al vaccino Covid sia un diritto di tutti e non un privilegio di pochi. Per questo sosteniamo la ricerca e la comunità scientifica internazionale".



09.37 - Tra le principali novità ecco le misure sociali: il distanziamento scende a 1 metro. Capitolo spiagge: distanziamento tra ombrelloni, almeno 1,5 metri tra ogni sdraio. Ogni attrezzatura andrà disinfettata.



09.25 - Niente autocertificazione: da lunedì 18 gli spostamenti tornano liberi all'interno della stessa regione. Sarà invece necessario un modulo per cambiare regione 'per gravi motivi di necessità'. Capitolo mascherina: resta obbligatoria nei posti affollati e sui mezzi pubblici.



09.10 - Il 3 giugno l'Italia riapre le frontiere: trovato l'accordo per l'apertura dei confini nazionali.