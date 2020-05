2









10.30 Intervenuto davanti all'Aula della Camera dei Deputati in Parlamento, il Premier Giuseppe Conte ha parlato del decreto legge sulla fase 2 commentando le decisioni prese: "Non è tempo di feste e movide, il rischio aumento del contagio c'è, ma è calcolato. Vacanze? Fatele in Italia. Abbiamo avviato la ripartenza dell'economia, ora bisogna sostenerla".



08.40 È stato arrestato questa mattina Antonino Candela, oggi coordinatore per l’emergenza coronavirus in Sicilia, ed è finito ai domiciliari per corruzione in appalti sulla sanità pubblica. L'operazione della Guardia di Finanza ha portato a delle intercettazioni in cui, secondo Repubblica, Candela diceva: “Io sono il capo condominio della sanità”. In manette anche il dirigente generale dell’Asp di Trapani e diversi imprenditori. L’allarme della Gdf: “Corruzione sistemica nella sanità siciliana”.



08.32 In Italia meno di un caso ogni 100 tamponi eseguiti. ​È questo il dato che emerge dal bollettino diramato ieri dalla Protezione Civile. Nell’ultimo giorno sono stati 665 i casi totali in più di cui bene 294 in Lombardia. Ad oggi, sono stati fatti 3.171.719 i tamponi.



08.30 Pronta l'app sviluppata da Apple e Google che permetterà il tracciamento dei contagi da coronavirus. L'applicazione sviluppata dai due colossi tecnologici USA è stata richiesta da 22 Paesi, tra cui anche l’Italia, che la utilizzerà per sviluppare ulteriormente l’app Immuni. Privacy e volontarietà sono tra le condizioni imposte dalle due società.



08.15 ​È salito a 5 milioni il numero delle persone contagiate nel mondo dal coronavirus. I dati sono stati forniti alla BBC dalla Johns Hopkins University. Anche il numero delle morti causate dal virus è altissimo e tocca quota 328.172.



08.00 Oggi il premier Giuseppe Conte parlerà nelle due Aule del Parlamento e riferirà alle camere sul decreto legge. Alle 9.30 si parte con Montecitorio, alle 12.30 a Palazzo Madama. Il presidente del Consiglio riferisce sull'emergenza Covid-19 e sulle riaperture.