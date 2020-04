1









L’emergenza coronavirus ha colpito tutto il mondo in tutte le sue sfaccettature. Tutte le notizie di giornata, non solo di sport, minuto per minuto.



11.00 - Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, è stato ospite di Mi Manda Raitre e si è soffermato sulla ripresa della Serie A: “Bisogna lancia un appello alla Lega Serie A affinchè cessino polemiche e scontri. Il calcio deve rappresentare leggerezza, passione e gioco, non deve essere un motivo di divisione. Il comitato tecnico scientifico sta discutendo che i vertici dello sport, non solo la FIGC, per approfondire il protocollo. Con l’accordo, gli allenamenti ripartiranno, con dirette conseguenze sulla possibile ripartenza del campionato. In caso contrario, il governo si assumerà la responsabilità di chiudere il campionato per motivi di emergenza sanitaria mondiale, cercando di andare incontro al mondo del calcio affinchè paghi meno danni possibili, alla pari di tutte le attività dell’Italia”.



10.30 - Conte in parlamento: "Abbiamo pensato il nuovo decreto dopo una cabina di regia con Comuni e Regioni e un costante dialogo anche con il Parlamento. Il governo non improvvisa mai, abbiamo preso decisioni su basi scientifiche. La riapertura simultanea di attività economiche, scuole e socialità dal 4 maggio porterebbe a un incremento dei contagi incontrollato: lo dice il Comitato tecnico scientifico. Rischieremmo entro la fine dell'anno una nuova saturazione delle terapie intensive del Paese se tasso di contagio R0 tornasse superiore a 1"



10.25 - Incredibile quanto accaduto alla Camera: poco prima del discorso di Conte, la Lega è insorta e ha protestato veementemente per la mancanza di mascherina da parte del Premier. Il Presidente Fico ha sospeso la seduta.​



10.20 - Sono iniziati i lavoro in aula a Montecitorio: il premier Conte prenderà parola per la sua informativa sulla Fase 2



10.10 - Gerard Lopez, presidente del Lille, è contrario a tenere conto dell'attuale classifica del campionato francese: "Secondo me il congelamento della classifica è inaccettabile, così come considerare nulla la stagione. Abbiamo studiato la questione: negli ultimi dieci anni il 71% delle squadre ha cambiato posizione in classifica nelle ultime dieci giornate. Propongo di simulare i risultati delle ultime dieci giornate, in base ai punti presi in casa e fuori, per ottenere una classifica su 38 partite. Sono certo che sul campo ci saremmo qualificati per la Champions League".



9.40 – Vincenzo Grifo, trequartista del Friburgo (squadra di Bundesliga), ha parlato di come il calcio tedesco sta affrontato l’emergenza coronavirus alla Gazzetta dello Sport: "Ci alleniamo divisi in gruppi, quattro giocatori e un portiere. Nei primi tempi per blocchi di ruolo, adesso anche misti, un elemento per ruolo. Faccio stretching a casa, riscaldamento con la cyclette che ho messo sul terrazzo, poi vado al campo già cambiato. Un gruppo ogni due ore: alle 9, alle 11 e così via. Sedute di un'ora o 90 minuti, alternando corsa, tecnica, tiri in porta, uno-due, punizioni. Quando finisco, veloce cambio di maglia ma senza usare lo spogliatoio in comune, torno a casa, a volte anche in bicicletta. Ancora stretching o palestra, per poco, 10-15 minuti. Poi doccia ed è finita. Non si fa tattica, niente partitelle, non si possono avere contatti. Io sono già felice per essere tornato in campo, però vorresti sempre di più: prima la partita, poi la partita con il pubblico. E' giusto ripartire per noi e per la gente, il pallone manca a tutti. Anche se stai a casa, si può guardare Juve-Inter o Friburgo-Colonia. Il calcio dà tanto, dà emozione: molta gente sarà contenta se si ricomincia. Ogni tre giorni ci fanno il tampone".

9.40 – Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera formale all’App Immuni, in grado di tracciare il contagio da coronavirus tra le persone. Sarà anonima, su base volontaria e consentirà di sapere se si è entrati in contatto con un soggetto positivo pur non sapendo chi è. Inoltre si avvarrà della tecnologia bluetooth e non della geolocalizzazione.



9.30 – Il presidente del Brescia Cellino ha scritto una lettera al suo paese: “State dando una lezione all'Italia. Vi siete messi al servizio del prossimo, rendendovi protagonisti di straordinari e silenziosi gesti di solidarietà, al fianco dei più fragili. Mi sono sentito fiero più che mai di essere il vostro presidente. Ora è arrivato il momento di dirvi grazie, di cuore, anche per avere continuato a rimanere al fianco del nostro club, dimostrando un senso di appartenenza senza eguali"



09.18 - Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport: "Come festeggerò il mio primo gol post pandemia? Sarebbe bello correre sotto la curva Fiesole piena di tifosi, ma temo che per molto tempo non li avremo al nostro fianco. Sarà dedicato a tutte le persone che mi sono state d'aiuto e a chi è in prima linea a lottare contro questo terribile virus".



9.10 – Intervenuto a Telelombardia, il leader della Lega Matteo Salvini si è esposto sull’autocertificazione: "Chiederò al presidente Conte di eliminare l'autocertificazione".



8.50 - Secondo la Johns Hopkins University le vittime del coronavirus negli Stati Uniti hanno superato quota 60 mila. I dati accertati sono almeno 60.475, mentre i casi di pazienti contagiati sono saliti a 1.036.652