Da IlBianconero.com, tutte le notizie riguardanti il coronavirus. Del mondo dello sport, ma non solo.



10.50 - Nella fase 2 molto dovrà cambiare rispetto al passato anche per quanto riguarda i mezzi pubblici. Prima di salire sulle metropolitane bisognerà passare di fronte al termoscanner per la misurazione della febbre. Si potrà viaggiare soltanto seduti, a posti alternati, anche quando si va in autobus. E nelle stazioni, così come alle fermate, si dovrà rispettare il distanziamento di un metro in fila seguendo percorsi definiti. Ci saranno contapersone o controllori, forse gli stessi autisti, che impediranno l’affollamento.​​



10.30 - Il Turkmenistan ha deciso di ignorare le indicazioni dell'OMS e farà ripartire a breve il suo campionato, composto da 8 squadre. In particolare, preoccupa la scelta di riaprire gli stadi al pubblico nonostante il forte rischio di diffondere il Covid-19.​



9.00 - ​Nel protocollo di sicurezza che la FIGC sottoporrà al Ministro della Salute Speranza e a quello dello Sport Spadafora, è prevista anche l'imposizione della distanza di sicurezza di 2 metri tra i calciatori durante la prima fase di ritiro. Non sarà possibile avvicinarsi nemmeno sui campi di gioco, tanto che gli allenamenti saranno svolti a gruppetti separati.



8.30 - Sono 160.917 i decessi nel mondo per Coronavirus, secondo il report della Johns Hopkins University, a fronte di un totale di casi confermati di 2.330.259 . Le persone che risultano guarite sono 598.228.