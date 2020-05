Scattata la Fase 2, ma resta alta l'allerta sul coronavirus. Ecco le notizie di oggi.



12.00 - Parla Lotito: "La salute è un bene primario, garantito dalla Costituzione. Quindi non va solo preservato, ma anche tutelato e difeso a tutti i costi. Mi pongo però un problema come uomo, come padre di un figlio e come presidente di una squadra di calcio. Il problema che mi pongo è quello di far sposare la tutela della salute con la ripartenza, che consente a tante famiglie di portare a casa il sostentamento. Una società è composta da magazzinieri, fisioterapisti, cuochi, camerieri, autisti, impiegati. I media hanno bollato il settore del pallone come un manipolo di assetati di soldi, senza riflettere su questo. Il mio augurio per mio figlio, per i vostri figli, per noi tutti, è che questo periodo passi e che si possa, con tutte le precauzioni che vogliamo e dobbiamo attuare, ritornare a ritrovarci tutti insieme".​​​



11.00 - Migranti, quattro nuovi sbarchi a Lampedusa. La denuncia di Musumeci: "Noi lasciati soli, qui non c'è più posto".



10.40 - La polizia indaga sul video dei ragazzi che festeggiano la fase 2 a Milano: il flash mob sarebbe stato improvvisato il 3 maggio.



10.00 - Damiano Tommasi, presidente dell'Assocalciatori, parla della possibile ripresa del calcio in una diretta su Facebook: "​Siamo tutti in attesa di questo benedetto protocollo sanitario per la ripresa completa dell’attività. Non è stato ancora validato e non sappiamo ad oggi quali siano le criticità. Sicuramente una delle criticità da affrontare è quella della gestione del gruppo squadra in presenza di un caso di positività al coronavirus. Siamo in attesa, so che la Federcalcio si deve interfacciare col Comitato tecnico-scientifico del Governo, ma non ho novità"



9.00 - Segretario Scuola della Cgil, Sinopoli: 'Lezioni in classe a settembre, ma per ripartire serve un piano da 17 miliardi. La ministra fa troppo da sola, insegnare a scuola serve a battere la disuguaglianza, che cresce online".



8.10 - Fauci, il capo della task force medica degli USA, smentisce Trump: "Nessuna prova scientifica che il virus sia stato creato in laboratorio".