Altro giorno in quarantena, in attesa della fine del lockdown. IlBianconero.com segue tutte le notizie riguardo al Coronavirus, non solo sul mondo sportivo.Follia negli Usa: a New York oltre 100 persone hanno assunto disinfettanti dopo le parole di Trump. Come raccontato da un portavoce del Governatore del Maryland, diverse persone hanno ingurgitato o chiesto informazioni sull'uso di disinfettanti domestici, scatenando il panico. Fortunatamente non c'è stata nessuna vittima.Il Covid fa slittare accertamenti e cartelle fiscali. Cartelle esattoriali non più entro il 31 maggio ma entro il 30 settembre. La pubblica amministrazione potrebbe pagare 12 miliardi di crediti arretratiOggi arrivano le decisioni del governo sugli interventi per la Fase 2 che partirà il 4 maggio. Riaprono manifatture, costruzioni e negozi (se sono in grado di far rispettare la distanza di sicurezza). L’ipotesi di far ripartire domani la moda. Mascherine gratis per chi già non paga il ticket. Termoscanner in metro e movimenti senza autocertificazioni all’interno del comune di appartenenza.