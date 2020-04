La pandemia coronavirus influenza anche il mondo dello sport. IlBianconero.com segue tutti i principali aggiornamenti di giornata in tempo reale.- Valentino Rossi telefona alla donna di 102 anni guarita da coronavirus: 'E' più tosta di me!' ​. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA - Damiano Tommasi, presidente dell'aia: 'Parliamo con la Lega Pro per tutelare i contratti minimi'. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA - Niente taglio degli stipendi perché danneggerebbero il servizio sanitario nazionale. Così la Professional Footballers' Association, l'associazione dei calciatori inglesi, ha risposto alla richiesta di riduzione degli stipendi del 30%, avanzata dalla Premier League.- ”Voglio vedere i tifosi tornare a riempire stadi e arene. Quando?. Più prima che dopo". Queste le parole di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, al termine di una conference call con i rappresentanti di gran parte degli sport professionistici americani. Dalla NBA (basket) alla NFL (football americano), dalla MLB (baseball) alla MLS (calcio) passando per il PGA (golf maschile) e il LPGA (golf femminile).​​Uno dei templi del calcio tedesco, il Westfalen Stadion (ora soprannominato Signal Iduna Park), lo stadio del Borussia Dortmund, diventa un ospedale da campo nei giorni dell'emergenza coronavirus che in Germania ha finora prpvocato la morte di 1100 persone. L'area della tribuna Nord è stata trasformata in un centro di assistenza per le persone colpite dal Covid-19.Due giocatori di rugby delle Fiji sono stati arrestati per aver infranto le regole di confinamento imposte dal governo fijano per contrastare l'emergenza coronavirus. Un comportamento che il primo ministro Frank Bainimarama ha definito "irresponsabile" e che, come riferisce l’Ansa, sarà segnalato alla Federugby mondiale. I due uomini, le cui identità non sono state rese note, sono giocatori professionisti dell'isola del Sud Pacifico, secondo la Fiji Rugby Federation e, secondo i media locali sarebbero giocatori internazionali.​“Voglia di serie A: i club pronti alle convocazioni”. Titola così il Corriere dello Sport, che fa il punto sulla ripresa degli allenamenti delle squadre di Serie, A, soffermandosi in particolare sul problema relativo ai permessi concessi a tanti giocatori per raggiungere le proprie famiglie all’estero. (LEGGI QUI) . Inoltre, ecco i nuovi protocolli dettati dalla FMSI (LEGGI QUI) Dalle gare secche all'intrigante Final Four: quattro opzioni per la Champions. E’ quanto emerge dalle dichiarazioni del presidente Ceferin.Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha parlato a Radio Padania: "La nuova ordinanza sulle mascherine? È un’iniziativa che ho deciso di fare sia dopo aver letto cosa fanno in altri Paesi stranieri sia parlando con i nostri scienziati. Certo, le mascherine risolvono il problema al 100%, i foulard al 30-40%, ma piuttosto che niente è meglio piuttosto".Anche il Giappone e la città di Tokyo - che avrebbe dovuto ospitare le Olimpiadi in piena estate - registrano un nuovo aumento di casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Per oggi si attendono 130 nuove infezioni, il più alto tasso di aumenti registrato: ciò porterà a oltre 1000 il numero totale.Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha deciso di inviare l'esercito a New York per fronteggiare l'emergenza causata dalla diffusione del virus.I casi di coronavirus nel mondo hanno superato la soglia di 1,2 milioni (1.203.099), col numero di decessi che ormai sfiora i 65 mila (64.774). È l’ultimo aggiornamento del bollettino della pandemia redatto dalla Johns Hopkins University, secondo cui il numero dei guariti è 246.893. Gli Stati Uniti guidano la triste classifica con 312.146 casi, seguono la Spagna (126.168) e l’Italia (124.632).