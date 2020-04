IlBianconero.com segue lein: ecco cosa sta succedendo nel mondo, non solo in quello dello sport.Il Deportivo Coopsol (club peruviano di seconda divisione) ha deciso di rescindere i contratti di tutti i propri calciatori. ​Il centrocampista svizzero del Basilea, Fabian Frei ha scritto su Instagram: "L'accusa che la squadra non è disposta a rinunciare a parte del proprio stipendio non è vera. Tutti i giocatori della prima squadra hanno donato almeno il 20% dei loro salari in beneficenza il mese scorso, sperando che i soldi venissero utilizzati laddove era urgentemente necessario per l'epidemia di coronavirus. Chiediamo soltanto di sapere dove vanno e per cosa vengono usati i soldi". ​Dal Viminale arriva questa indicazione: ispettori in aziende, supermercati e negozi per controllare che venga rispettata la distanza di un metro. ​Fase 2: Italia indietro nelle riaperture rispetto ad altri Paesi UE. Nelle fabbriche, da lunedì il via libera. Titola così oggi Repubblica.it in apertura. Anche su Corriere.it apertura dedicata alla Fase 2: termoscanner all’ingresso di negozi e uffici. Le Asl avranno i numeri di telefono. ​Oggi il presidente della Figc, Gabriele Gravina incontra il comitato tecnico-scientifico, che indicherà le linee guida per la ripresa degli allenamenti il 4 maggio: leggi qui. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sospende i fondi USA per l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e attacca: “Nella gestione della pandemia ha fatto errori che sono stati costati vite umane”. Negli USA intanto è stata superata quota 25mila morti per Covid-19.