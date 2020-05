nel pieno, ma resta l'emergenza: per il calcio e non solo. Ecco tutte le notizie in diretta.Vogliono ripartire, sì. Ma vogliono farlo in sicurezza. Dai calciatori di Serie A arrivano richieste chiare attraverso i rappresentanti dell'Aic. L'Associazione porta avanti una linea comune: la paura più diffusa è quella di contrarre la malattia e poi trasmetterla ai familiari. I calciatori sanno che non ci sarà mai rischio zero, ma allo stesso modo non accetteranno di restare in ritiro prolungato per mesi. Anche la prospettiva di qualche settimana non è ben visto. Sui tamponi? I giocatori non vogliono passare ocme una categoria di privilegiati che ha grandi quantità di test molecolari spesso negati alle persone comuni. L'Aic non vorrebbe dare quest'immagine.Si parla di un giro da quasi 5 milioni solo di costi vivi per le venti squadre di Serie A per fronteggiare l'emergenza e la ripresa post coronavirus. La voce più importante è quella dei tamponi. Si stima che nei prossimi due mesi possano servirne circa 20mila per effettuare i controlli necessari, mille a società per un doppio controllo settimanale ipotizzando circa 50-60 persone che ne avranno bisogno. Ogni tampone ha un costo, privatamente, compreso tra i 100 e i 150 euro, portando la spesa complessiva a quasi 150mila euro a società, 3 milioni per tutta la serie A.Preoccupa la situazione del Brasile: ieri 751 decessi e oltre 10 mila contagi in un solo giorno.Accordo trovato sul Mes: scontro all'interno della maggioranza. Il M5S: "Inadeguato". Il Pd invece: "Condizioni favorevoli, l'Italia lo usi"Parla il Ministro Boccia: "Serve prudenza, ogni giorno 300 contagiati sul posto di lavoro". Il ministro degli Affari regionali intervistato dal Corriere della Sera: "Fabbriche più sicure di negozi senza linee guida. La riapertura fra Regioni va monitorata con attenzione. Il peggio per l’economia sarebbe tornare indietro".