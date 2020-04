In tempo reale. Su Ilbianconero.com, tutte le notizie in diretta sul: il mondo del calcio, ma non solo, alle prese con la pandemia.L'annuncio dell'università di Oxford: 'Vaccino pronto a settembre'. Per gli scienziati del team internazionale, se verrà confermata l'efficacia riscontrata sulle scimmie, "ad inizio autunno ci saranno milioni di dosi".Nel corso della messa a Santa Marta, Papa Francesco spiega: "In questo tempo in cui iniziamo ad avere disposizioni per uscire dalla quarantena, preghiamo il Signore affinché dia al popolo la grazia della prudenza e obbedienza alle disposizioni perché la pandemia non torni".Il Governo e la Cei lavorano per riaprire le messe ai fedeli. Secondo Repubblica, si potrebbe tornare in chiesa il 10 maggio, con l'obbligo di mascherina.Donald Trump, Presidente degli Usa, ha parlato in conferenza stampa: "Data delle elezoni? Non ho mai pensato di cambiarla, perché dovrei farlo?". Intanto, spunta un retroscena del Washington Post: il giornale rivela che agenzie di intelligence Usa avessero avvertito Trump sui rischi del coronavirus tra gennaio e febbraio, ma il capo dello stato continuò a minimizzare la minaccia.E' durata quasi fino alle tre di notte la visita di Giuseppe Conte a Brescia. Il Premier, che in precedenza era stato a Milano e Bergamo, ha dichiarato: "Grazie a tutti, presto tornerò. Tornassi indietro rifarei tutto uguale, non sono pentito. Ho una grande responsabilità verso il paese, non posso permettermi di seguire i sentimenti dell'opinione pubblica".