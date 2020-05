Segui in diretta su Ilbianconero.com tutti gli aggiornamenti di oggi su coronavirus, sport e politica:



12.35 - Stando a quanto riporta Ansa, le squadre e i membri degli staff tecnici dovranno rimanere in isolamento per 15 giorni una volta ripresi gli allenamenti di gruppo



11.15 La finale di Coppa di Germania si giocherà il prossimo 4 luglio: lo ha annunciato la federazione calcistica tedesca (Dfb) al termine della seduta dell'organo direttivo. Le semifinali (Bayern Monaco-Eintracht Francoforte e Saarbrucken-Bayer Leverkusen) si giocheranno in gara unica tra il 9 e il 10 giugno, mentre la finale si disputerà sabato 4 luglio. Tutte le gare saranno giocate ovviamente a porte chiuse.



10.15 Potrebbe riprendere dopo metà giugno la stagione del baseball giapponese. Lo ha annunciato il presidente della lega.



9.45 "La Spagna ha bisogno del calcio come motore economico, ma ancora di più come distrazione. Sarà un bene per tutti” Lo ha detto Sergio Ramos, difensore del Real Madrid.



9.15 Prima di procedere con le nuove riaperture "dovrò fare una valutazione appena avrò le linee guida e i dati epidemiologici. Verso giovedì dovrebbero arrivare i dati che si riferiscono al primo giorno di riapertura del 4 maggio. Prima che le infezioni si manifestino passano grosso modo dieci giorni". Lo ha detto il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, a Rai Radio1.