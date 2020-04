Come succede ogni giorno, laha diramato il bollettino sulla situazione legata al: nelle ultime 24 ore si registrano 2.128 guariti in più rispetto a ieri. I morti invece sono 433, arrivando complessivamente a 23.660. I nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono 3.047 (ieri 3491). In terapia intensiva si trovano oggi 2635 persone, 98 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 25.033 persone, dato in leggero aumento rispetto a ieri, 26 in più.