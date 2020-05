“È difficile pensare che il coronavirus ci abbia migliorato. Ci ha fatto forse riscoprire certi aspetti della vita familiare, anche se forzata, nei giorni difficili l'abbiamo tutti un po' apprezzata, presi come eravamo prima dal vortice del lavoro e degli impegni quotidiani". Questo il pensiero dell'ex allenatore della Juventus Marcello Lippi sul Coronavirus: “Però guardi - continua a Il Tempo - questa qua è stata una bella mazzata, sotto tutti i punti di vista. Fisiologico, sanitario, economico ancora di più. Per questo non direi che ci ha migliorato".