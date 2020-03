Prenez soin les uns des autres et à très vite pic.twitter.com/ETKv72HvH8 — Olympique Lyonnais (@OL) March 13, 2020

Per il momento,c'è un fil rouge che resta ancora sospeso, com'è sospeso il ritorno degli ottavi di Champions League. Un legame che si rinsalda, specialmente in questi giorni strani e oscuri per tutta Europa, non solo nel mondo del calcio. Così, anche il club francese è voluto scendere in prima linea, lanciando il proprio messaggio via Twitter: "Prendiamoci cura l'uno dell'altro, ci vediamo presto".