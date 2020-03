L’OL a souhaité apporter son soutien à tout ce qui est mis en œuvre pour lutter contre le #COVID19. Le club a décidé par l’intermédiaire de @OLfondation, d’affecter immédiatement à la gestion de cette crise une somme globale de 300 000 euros. https://t.co/aKxU9sXOnm — Olympique Lyonnais (@OL) March 19, 2020

La battaglia al Coronavirus sta diventando una questione mondiale. Il mondo del calcio cerca di aiutare e sostenere gli ospedali e le strutture sanitarie. Anche il, che sfiderà lain Champions League è sceso in campo: tramite un comunicato ufficiale Il club francese ha annunciato la scelta di donare 300 mila euro: "L’Olympique Lione ha voluto supportare tutto ciò che viene fatto per combattere il Covid-19. Il club ha deciso di assegnare immediatamente un totale di 300 mila euro per la gestione di questa crisi". 100 mila euro saranno indirizzati alla ricerca, mentre altri 200 mila euro andranno nell’acquisto di materiale necessario per gli ospedali.