L'Assemblea della Lega Serie A si è riunita questa mattina con tutte le Società presenti e collegate in video conferenza. Il Presidente Paolo Dal Pino ha riportato in riunione quanto espresso ieri sulla disponibilità a un dialogo col Governo in ottica costruttiva e collaborativa, ottenendo su tale posizione la piena condivisione da parte di tutte le Società.



I 20 club all'unanimità hanno votato sì alla ripresa del campionato, se ci saranno le condizioni di sicurezza necessarie. Sarà quindi il governo a dover imporre l'eventuale stop alla competizione, che altrimenti riprenderà.