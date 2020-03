Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli aggiorna i dati sul coronavirus in Italia: "475 morti e 1084 guariti in un giorno. Trend stazionario dei contagiati, con 2648 positivi in più rispetto a ieri per un totale di 28710 casi". ​



IN BORSA - Giornata molto nervosa a Piazza Affari, che ha chiuso con l'indice Mib in calo dell'1,27% a 15120 punti: una seduta meno pesante per Milano rispetto alle altre Borse europee in forte ribasso.