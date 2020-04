In 10 giorni le #Ogr, antiche officine ferroviarie rinate come centro culturale, sono state trasformate in un ospedale da campo da 100 posti letto per il #Covid_19 in #Piemonte -@Alberto_Cirio @CorriereTorino pic.twitter.com/al4EiSdDRZ — Gabriele Guccione (@GabrieleGucc) April 18, 2020

Infatti, lo spazio è stato prontamente trasformato in un ospedale da campo, con 90 posti letto, come si legge su La Stampa. Il quotidiano piemontese riporta anche le parole di Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte: "La scelta dell'Ogr è stata condivisa sulla base della logistica e dell'immediata disponibilità da parte dei proprietari, a canone di locazione zero, gratuitamente. Realizzare un ospedale da campo in un momento così emergenziale era necessario farlo in fretta. Grazie alla protezione civile e l'aeronautica militare italiana perché prontamente, in mezz’ora, ha dato la disponibilità a intervenire. Lo Stato ha dimostrato che c'è"