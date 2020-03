Sono 6.387 i malati per coronavirus in Italia, con un incremento di 1.326 persone rispetto a ieri, e 366 i morti, 133 in più. Sono 622 le persone guarite dal coronavirus in Italia, 33 in più di ieri. 366 i morti, 113 in più di ieri. Il nuovo dato è stato fornito dal commissario Angelo Borrelli nella conferenza stampa alla Protezione Civile. Lo riporta l'Ansa.