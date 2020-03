L'emergenza coronavirus sta insegnando la dura lezione dell'imprevedibilità, con le normative del Governo per fermare l'epidemia che ogni giorno rischiano di aggravarsi. E così sarà, secondo quanto riferito in conferenza stampa dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che da domani, lunedì 23, ha fatto partire nuove misure restrittive che limiteranno ancor più la produzione nel paese. Così, ecco la lista di tutte le attività e fabbriche che continueranno a stare aperte, mentre per tutti gli altri resta vigente la più grande delle regole imparate in queste settimane: restare a casa.



Fabbriche - Ecco quali resteranno aperte:



alimentare (bevande, filiera agro-alimentare e zootecnica;

tessile (legato agli indumenti di lavoro, escluso l’abbigliamento)

gomma, materie plastiche e prodotti chimici

carta

raffinerie petrolifere

idraulica, impiantistica elettrica e condizionatori

forniture mediche e dentistiche

strumentisca per la filiera alimentare

farmaceutico



I trasporti - Restano attivi:



il traffico ferroviario di passeggeri, ma solo interurbano, e di merci

autobus urbani ed extraurbani

taxi e Ncc

autotrasportatori

trasporto marittimo

aerei



Attività commerciali - Quali restano aperte:



supermercati e negozi di generi alimentari

farmacie e parafarmacie

banche

poste

assicurazioni e finanziarie

veterinari

call center

vigilanza privata

imprese di pulizia

igiene urbana

edicole

tabaccai