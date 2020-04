La virologa Ilaria Capua, ha parlato al Corriere della Sera spiegando la situazione che stiamo vivendo: "Siamo avvolti e disorientati da un mare di incertezza. Non sappiamo nemmeno quanto abbia circolato e si sia diffusa in Italia l'infezione, perché i campionamenti non sono rappresentativi e le procedure non armonizzate. La stima, come tale, è intrinsecamente sbagliata: bisogna capire di quanto. Il vaccino? Sicuramente non ce l'avremo almeno fino alla fine dell'anno". Servirà ancora un po' di tempo, quindi, prima di poter tornare alla vita normale. Nel frattempo i vertici del calcio in queste settimane stanno studiando il piano per ripartire, appena sarà possibile.