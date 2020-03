Ciò che è successo nel pre-partita di Parma-Spal, match inizialmente previsto per le 12.30, ha del surreale e verrà sicuramente ricordato per molto tempo. Ecco i fatti. Dopo il decreto governativo che ha consentito alla Serie A di continuare a porte chiuse, il ministro dello Sport Spadafora ha chiesto lo stop del campionato a pochi minuti dall’inizio della gara, costringendo le due formazioni a rientrare negli spogliatoi. A queste parole sono seguite riflessioni tra governo-Lega-Figc, terminate con la scelta di far giocare la partita. Dunque squadre in campo, anche se Parma-Spal si è giocata con 75 minuti di ritardo, il tempo di arrivare ad una decisione finale, comunicarla alle squadre e fissare l’orario del fischio d’inizio.. In una situazione disordinata e più convulsa che mai, c’è bisogno di chiarezza, e soprattutto deve regnare il principio della tutela della saluta.