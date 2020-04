35









La Serie A torna, forse tra un mese e mezzo, ma gli stadi resteranno chiusi almeno fino alle feste di Natale. E' questo quello che si legge nelle bozze del Governo pubblicate da Sport Mediaset che conferma quanto avevamo anticipato anche qua su Ilbianconero.com. Secondo il nuovo decreto governativo il calcio in Italia potrebbe ripartire tra un mese. Non lo farà in maniera normale, però, perché le porte degli stadi resteranno chiuse. CAMPO NEUTRO - C'è anche la possibilità che alcune partite si disputino in campo neutro nel caso in cui, tra un mese e mezzo, ci siano ancora focolai attivi in alcune zone d'Italia ed è impossibile non pensare, ad esempio, alla Lombardia. Occhio però anche al Piemonte che dagli ultimi dati risulta una delle peggiori regioni d'Italia per crescita di contagiati e decessi. Prima del nuovo calcio d'inizio, però, manca ancora un mese e mezzo. Con ogni probabilità sarà a porte chiuse.