Wishing you a full & speedy recovery @DanieleRugani

Ieri sera è scoppiato il caso Rugani, con il comunicato della Juventus che vedeva coinvolto il centrale bianconero affetto da Coronavirus. Molti gli auguri di pronta guarigione per lui. Dopo l'Empoli, anche la Roma manda un personale mesaggio di auguri al difensore della Juventus Daniele Rugani. Il club giallorosso ha scritto sui social: "Ti auguriamo un pieno e veloce recupero". Un momento difficile per lui e per tutto l'Italia.