La raccolta fondi lanciata dalla Juventus è arrivata vicina a quota 400 mila euro. Nei giorni scorsi il presidente bianconero Andrea Agnelli ha lanciato la raccolta fondi rilanciata poi dai messaggi di Giorgio Chiellini, Leo Bonucci, Sami Khedira ma anche Sara Gama. Come scrive Tuttosport, la raccolta è iniziata dalla base di 300 mila euro messi a disposizione da giocatori e staff tecnico. Ad oggi si è arrivati a quota 376.688 euro e sono passati solo tre giorni dall'inizio. L'obiettivo del club bianconero è arrivare almeno ad un milione di euro per aiutare gli ospedali di Torino e del Piemonte che lottano in prima linea contro il coronavirus.