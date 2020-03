#Gilardino : '' Come riportato dal Presidente Massimo Secondo, la nostra @fcprovercelli1892 non scenderà in campo in questo momento molto delicato e difficile per tutta l’Italia. #ForzaPRO #BiancheCasacche #ProVercelli #iostoacasa pic.twitter.com/xnjfCB3Cgo — F.C. Pro Vercelli 1892 (@ProVercelli1892) March 9, 2020

L'allerta coronavirus imperversa ancora in tutta Italia ed il calcio si adegua alle norme che arrivano da governo e Lega. Poi, ci sono anche le prese di posizione delle singole società che, come lasquadra nello stesso girone della Juventus U23 in Serie C, provano a loro modo ad assumere le più giuste precauzioni. Così, prima la società, nella figura del presidente Massimo Secondo ha deciso di chiudere i battenti, poi, ne è arrivata ulteriore conferma dalle parole di Alberto Gilardino, tecnico della Pro Vercelli. Una misura drastica, che però sembra andare nella direzione che calciatori e società vorrebbero prendere anche nelle categorie superiori.