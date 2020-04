La Premier League si prepara al ritorno in campo. Oggi il governo britannico ha dato il via libera per la ripresa, venerdì le alte sfere del calcio si riuniranno per discutere il protocollo di sicurezza, che sarà messa a punto da una commissione composta da esponenti dell’esecutivo, autorità sanitarie e dirigenti delle diverse federazioni sportive. La direzione è quella di riavviare l’indotto calcistico quanto prima possibile, intenzione rafforzata dai 4 milioni di sterline stanziati dalla Premier League per acquistare 26.000 test per il coronavirus, necessari per tenere sotto controllo la salute di giocatori, staff e personale che parteciperanno agli allenamenti di gruppo, quando verrà dato l’ok. È quanto riporta Calcio e Finanza.