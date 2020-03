L'emergenza Coronavirus ferma il calcio, non solo in Italia. Secondo quanto riportato dall'Ansa, il calcio inglese infatti ha deciso: resterà fermo almeno fino al 30 aprile. Una decisione presa oggi dalla Federcalcio inglese con i presidenti delle leghe, e della Premier League. Prolungato quindi lo stop a tutti i campionati d'Inghilterra, sia maschili che femminili, che sarebbero dovuti invece ricominciare agli inizi di aprile. In questa stessa riunione è stato anche deciso che la stagione 2020/21 verrà conclusa, andando oltre le scadenze previste dal calendario inizialmente concordato. In Italia, si attende una decisione nei prossimi giorni.