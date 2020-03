Si comunica che fino al 3 aprile sono sospesi gli Stadium Tour, in ottemperanza a quanto decretato dal Ministero della Salute in merito alle Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19. pic.twitter.com/yiuJN5x7J4 — JuventusFC (@juventusfc) March 5, 2020

