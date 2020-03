Ormai lo sappiamo, non possiamo avere contatti con nessuno. Stare chiusi dentro casa limitando gli spostamenti al minimo è l'unica soluzione per metterci alle spalle questo brutto momento. Il Coronavirus sta condizionando le vite di tutti, quarantena forzata da nord a sud in attesa di nuove ordinanze. La Juventus si è messa a disposizione dei suoi giocatori aprendo il J Hotel per dare la possibilità ai calciatori di vivere i giorni successivi non a contatto con i propri familiari. Non è un obbligo, ognuno decide come meglio crede.