Le varie federazioni calcistiche europee si stanno attrezzando per la ripresa delle competizioni. Sembra, dunque, che il campionato possa ripartire anche da noi, ma a determinate condizioni. Non solo “a porte chiuse” senza pubblico, bensì con una serie di cautele che prevedano, per staff e calciatori, una sorta di “clausura differita”.Pare che le società di serie A già preparate in questo senso, non si contino sulle dita di due mani. L’Inter, il Milan, la Roma, la Lazio…E la Juve? La Juventus non è preparata.ma nessuno sembra all’altezza di quello juventino. Formello (Lazio) è stato recentemente riformato in meglio, però Castelvolturno del Napoli meriterebbe cure migliori.Il fatto è che la Juve ha saputo riunire strategicamente i punti nevralgici dell’attività. Non solo è stata la prima ad affrontare e a trovare un accordo sul nodo degli stipendi dei calciatori,Tutto nella stessa area, senza spostamenti, senza perdite di tempo, in una struttura ampiamente rodata.Quante altre società possono fare lo stesso, oggi, in Italia?O bisogna sempre tirare in ballo Nicchi e il VAR?