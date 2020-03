Attraverso un comunicato ufficiale, la Juventus ha pubblicato gli aggiornamenti delle misure adottate in ottemperanza alle misure del governo per l’emergenza coronavirus, oltre ad aver ricordato quelle già predisposte.



“JUVENTUS STORE Chiuso dal 10 al 15 marzo compresi il Flagship Store di Milano. Lo Stadium Megastore, e i punti vendita di Torino Lingotto, Roma e Torino City Centre saranno aperti con orario 10:30 / 19.00



UNDER 23 - E' terminato ieri il periodo di isolamento domiciliare fiduciario per i giocatori della squadra. Nessun calciatore ha manifestato sintomi durante questo periodo, e pertanto la squadra riprenderà gli allenamenti nella giornata di oggi, 9 marzo 2020.



SETTORE GIOVANILE MASCHILE - UNDER 19 – attività ufficiale confermata a porte chiuse / allenamenti confermati a porte chiuse



UNDER17-UNDER15 – attività ufficiale sospesa fino al 15.03 / allenamenti sospesi sino a comunicazione ripresa attività



UNDER14-UNDER13 - attività ufficiale sospesa fino al 15.03 / allenamenti sospesi sino a comunicazione ripresa attività



UNDER12-UNDER7 - attività ufficiale sospesa fino al 15.03 / allenamenti sospesi sino al 03.04



SETTORE GIOVANILE FEMMINILE - TUTTE le attività (Under 19 compresa) sono sospese fino al 3 aprile”