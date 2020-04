Giovanna Pancheri, corrispondente di Sky Italia da New York svela di star lottando contro il coronavirus, che ha colpito anche lei oltre un mese fa. In un video pubblicato su Instagram la giornalista ha spiegato di aver superato "la parte più difficile e dura della malattia", non nascondendo l'emozione. Dopo un mese dal primo tampone Pancheri è ancora positiva al Covid-19 ma il suo esempio, spiega, serve per capire quanto sia importante darsi delle regole e autoisolarsi. Lei era tornata dagli Usa in Italia e anche in mancanza, inizialmente, di sintomi, ha deciso di restare a casa per quelle due settimane che le hanno permesso di non entrare in contatto con le persone che ama.