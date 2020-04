La Dlf, la federcalcio tedesca, sta studiando le soluzioni per far ripartire la Bundesliga nella situazione più sicura possibile, non appena ci sarà la possibilità di far ricominciare il campionato. Così, tra le misure adottate, ci saranno sicuramente gli stadi a porte chiuse, anche se proprio chiuse non saranno. Infatti, negli impianti saranno ammesse solo 126 persone, inclusi i giocatori, i membri dello staff delle squadre, la sicurezza, i dirigenti dei club, quattro racattapalle e non più di 30 giornalisti. Un modello che verrà studiato e, forse, potrebbe estendersi anche oltre i confini tedeschi.