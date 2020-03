1









Con una nota sul proprio sito ufficiale la Fifa ha comunicato di aver donato 10 milioni di dollari al fondo di solidarietà dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) per la lotta alla diffusione del coronavirus. Il massimo organismo calcistico sta discutendo sulla creazione di un fondo globale per l'assistenza al mondo del calcio. Inoltre, nella nota si incoraggia tutti a contribuire a questo tipo di sforzo, con altre donazioni.



In precedenza il presidente della Fifa, Gianni Infantino, aveva deciso di rinviare il Mondiale per club, inizialmente in programma nell'estate del 2021, a data da destinarsi, per venire incontro alle esigenze di Uefa e CONMEBOL, che hanno rinviato Europeo e Coppa America.