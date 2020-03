Secondo quanto riporta Sky Sport Uk, il consiglio generale della Fifa avrebbe deciso di sospendere l'obbligo che hanno le squadre di club di mandare i giocatori nelle rispettive nazionali. Per contemplare alle misure d'emergenza per il coronavirus, in attesa ancora di capire che ne sarà proprio delle partite delle nazionali, la Fifa prende quindi posizione, svincolando le società dalle proprie responsabilità, per preservare la salute dei giocatori. Come visto, la Uefa ha già bloccato tutte competizioni, con i massimi campionati che si sono adeguati chiudendo, per il momento, i battenti.