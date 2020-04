C'è una data limite per terminare i campionati nazionali, indicata dalla lettera di Uefa ed Eca ed è il 3 agosto. Superato quindi il limite "giuridico" del 30 giugno, quello in cui scadono i contratti di tutti i calciatori. Ci vorrà una deroga per superare questa data che da sempre combacia con la fine delle stagioni. Questa, ovviamente, farà eccezione perché è eccezionale la situazione che stiamo vivendo. I campionati andranno giocati, anche a porte chiuse. Il limite per la fine p il 3 agosto.