La Bundesliga riparte e, incredibile a pensarci, tra una settimana tornerà il calcio in Europa (Bielorussia a parte). La decisione è arrivata da parte della Federcalcio tedesca, che ha annunciato alle squadre la data per la ripartenza: sarà il 16 maggio. Non tutti i club sono risultati d'accordo su questa data, con il Werder Brema, ad esempio, che avrebbe voluto posticipare verso la fine del mese, ma la decisione è stata resa ufficiale proprio oggi, dopo che i club erano stati informati nella serata di ieri. Porte rigorosamente chiuse, ma giocatori in campo, quindi, con la speranza che presto anche altri paesi e federazioni seguano il modello tedesco.