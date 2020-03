L'emergenza per il coronavirus non è solo una questione italiana. Il Covid-19, nei giorni scorsi, ha avuto pesanti ripercussioni anche sul mondo dello sport nel nostro paese, con i battenti chiusi fino al 3 aprile, in ogni ordine e disciplina. Regolarmente in campo, invece, le partite internazionali: Champions ed Europa League hanno proseguito il loro programma, anche se in molti casi sono state necessarie le porte chiuse. Misure restrittive che, però, potrebbero diventare molto più severe, perché potrebbe intervenire direttamente l'Organizzazione mondiale della sanità. Secondo Repubblica, qualora l'Oms dichiarasse lo stato di pandemia, verrebbero bloccate le competizioni Fifa e Uefa. Inoltre, entrerebbe in gioco la questione giuridica legata all'eventuale diritto di rescissione dei contratti dei calciatori, sia da parte dei club che dei giocatori stessi.