Il Coronavirus è ufficialmente una pandemia. A comunicarlo è l'Organizzazione Mondiale della Sanità: "Descrivere la situazione come una pandemia non cambia la valutazione dell’OMS sulla minaccia rappresentata da questo Coronavirus - ha spiegato il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus - quello che sta facendo l'OMS non cambia e non cambierà nemmeno quello che sono chiamati a fare i Paesi". Poi continua: "Pandemia non è un termine da usare con leggerezza, perché altrimenti può pausare paura irragionevole o accettazione ingiustificata della fine della battaglia contro la malattia, causando sofferenze inutili come la morte".