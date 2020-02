L'Organismo Mondiale della Sanità ha elevato ieri sera il livello di "Rischio epidemia a molto alto". In una nota ha poi specificato che: "I nostri epidemiologi stanno monitorando continuamente gli sviluppi e abbiamo aumentato la valutazione del rischio di diffusione del contagio e il rischio di impatto del Covid-19 a livello globale è molto alto. il continuo aumento di contagi e del numero di Paesi coinvolti in pochi giorni e' chiaramente motivo di preoccupazione". Tuttavia "c'è ancora possibilità di contenere il coronavirus se saranno varate misure aggressive, anche per rilevare in modo tempestivo i contagi, isolarli e identificare la rete di contatti".