L'Italia è pronta a seguire l'esempio di altri Paesi europei e a riaprire le proprie frontiere. Secondo quanto riferisce Repubblica, dal prossimo 3 giugno sarà possibile entrare nel nostro Paese per chi proviene dagli stati dell'area Schengen, Svizzera e Principato di Monaco compresi. Non saranno più obbligatori, inoltre, i 14 giorni di quarantena, una misura voluta fortemente dal ministro del Turismo Franceschini per ridare impulso al suo settore di competenza.