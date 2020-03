L'Inter richiama i calciatori volati all'estero in questi giorni di emergenza coronavirus. Sono sette al momento i nerazzurri fuori dall'Italia: Lukaku, Godin, Young, Moses, Eriksen, Handanovic e Brozovic. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, saranno richiamati in Italia per iniziare il periodo di quarantena di 14 giorni propedeutico al ri-inizio delle attività. La decisione è stata presa poiché, nonostante il clima di incertezza attorno al rientro in campo, l'Inter e Antonio Conte non vogliono correre rischi sulla "corsa" al recupero fisico. Al momento anche la Juve ha sette calciatori che sono volati via da Torino: dopo Cristiano Ronaldo sono partiti Higuain, Douglas Costa, Pjanic, Khedira, Alex Sandro e Danilo.